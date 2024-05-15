В РАН оценили вероятность повторения сильнейшей магнитной бури в России Ученый РАН Петрукович: в РФ не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури

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В России не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Эксперт уточнил, что последняя серьезная магнитная буря в РФ была зафиксирована 11 мая, но в ближайшие дни она повториться не должна.

Вспышки, которые происходят сейчас, с малой вероятностью могут попасть. Да, 11 мая была очень большая магнитная буря в России. Но в ближайшие дни пока мы не видим повторения, — отметил ученый.

Петрукович рассказал, что периодами на Солнце наблюдается большое количество солнечных вспышек. Потенциально они могут влиять на Землю в виде магнитной бури, но для этого плазменные облака должны долететь до планеты, пояснил ученый.

Потенциально вспышка может воздействовать на Землю в виде магнитной бури, а это требует долета плазменного облака до Земли. Это облако еще должно попасть по Земле, — добавил эксперт.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом. По его словам, у некоторых подобные явления провоцируют инсульты, кровотечения и бессонницу. Минимизировать риски поможет хороший отдых, а также отказ от кофеина и нагрузок на сердце.