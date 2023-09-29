Ученый оценил шансы человечества обрести бессмертие Врач Хухрев усомнился в обретении человечеством бессмертия

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Человечество навряд ли сможет обрести бессмертие, особенно в ближайшей перспективе, уверен врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В разговоре с «Царьградом» эксперт уточнил, что о человеческом организме до сих пор известно недостаточно, а само бессмертие может привести к негативным последствиям.

Может, фантасты и правы, что скорее какие-то механические заменители органов появятся, чем научатся их выращивать безопасно. <...> Даже при всем компьютерном прогрессе, по сути, не массовый, даже эксклюзивный какой-то вариант для каких-то сильно богатых людей сделать руку, чтобы она управлялась мозгом, не получается, — отметил Хухрев.

По его словам, такие достижения могут повлиять на основы мироздания. Кроме того, в случае нахождения способа сделать людей бессмертными, возникнет проблема перенаселения. Терапевт уверен, что решить ее мирным путем не получится. Пока же говорить о бессмертии рано — люди не готовы инвестировать серьезные средства в эти исследования. Врач отметил, что «батареек, которые могли бы работать вечно» пока не изобрели. Хухрев заключил, что биохакинг далек до реальных достижений.

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