Ученый объяснил уникальность предстоящего суперлуния Ученый Курилов: естественный спутник Земли подойдет близко в 13-е полнолуние

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Луна, естественный спутник Земли, в 2023 году подойдет максимально близко к планете в 13-е, так называемое «голубое», полнолуние, объяснил уникальность явления, которой произойдет в ночь на 31 августа, заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов. В разговоре с LIFE.ru он подчеркнул, что термин никак не связан с цветом небесного светила — он происходит от английского выражения «once in blue moon», которое означает что-то, что происходит очень редко.

В ночь с 30 на 31 августа такое очередное суперлуние совпадет с голубой, 13-ой Луной. Вот и получится своего рода «голубое суперлуние», — пояснил ученый.

По словам Курилова, в году обычно бывает только 12 полнолуний, но каждые 2,7 года происходит 13-е. Это связано с тем, что лунный месяц длится 29,5 дня. Суперлуния, когда естественный спутник планеты подходит к ней максимально близко, бывают чаще трех-четырех раз в год. Как пояснил ученый, Луна движется по эллиптической орбите, из-за чего ее расстояние до Земли изменяется в диапазоне от 356 тысяч км до 406 тысяч км.

Угловой размер ночного светила на небе при его удалении и сближении с Землей меняется незначительно — в пределах 12%. Такое изменение практически незаметно для глаз. И все же во время суперлуния Луна выглядит чуть ярче, чем обычно, — подчеркнул эксперт.

Астроном Ярослав Турилов ранее рассказал, что «голубую Луну» смогут наблюдать жители городов в центральных регионах России. По его словам, редкое явление будет видно невооруженным взглядом, но для полноты эффекта можно вооружиться биноклем.