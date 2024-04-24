Ученый объяснил, существует ли риск затопления двух столиц России Гидролог Болгов: Москву и Петербург может затопить при некоторых обстоятельствах

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Карелия, Ленинградская и Псковская области, а также Москва могут пострадать от паводков при определенных обстоятельствах, рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов в беседе с «Газета.Ru». По его словам, это случился, если произойдет резкий заток теплого воздуха, который вызовет снеготаяние.

До этих регионов вскрытие льдов еще не дошло, и, если произойдет резкий заток теплого воздуха, который вызовет интенсивное снеготаяние, если уровень воды вырастет резко, то прочный лед взломается, а он имеет особенность образовывать заторы. В этом случае может начаться резкое наводнение. Вероятность такая есть, но также существуют много факторов, которые мы не можем учесть, поэтому прогнозировать что-то сложно, — объяснил Болгов.

Комментируя подобные происшествия в истории России, он напомнил, что в 1908 году вода поднялась до стен Кремля. Еще одно наводнение случилось в 1926 году. За всю историю зафиксировано 25 крупных подтоплений столицы, последнее из которых произошло в 1931 году.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал близ города Оренбурга опустился на 11 сантиметров, составив 920 сантиметров. Власти уточнили, что данный показатель ниже опасного уровня в 930 сантиметров.