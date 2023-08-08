Ученый объяснил, какие астероиды представляют реальную опасность для Земли Ученый Курилов: опасность для Земли представляют небольшие космические тела

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Потенциально опасными являются астероиды размером более 100 м, с минимальным расстоянием от Земли при обращении вокруг Солнца не менее 7,5 млн км, рассказал LIFE.ru заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов. По словам ученого, за такими большими космическими телами необходимо наблюдать, при этом локальную опасность чаще представляют как раз небольшие тела, которые движутся по направлению от Солнца.

Многих пугает слово «сближение», но астрономы считают потенциально опасными астероиды размером более 100 м, при этом их минимальное расстояние от Земли при обращении вокруг Солнца должно составлять не менее 0,05 астрономических единиц, то есть 7,5 млн км, — объяснил Курилов.

По его словам, изменение орбит таких астероидов — процесс не быстрый, он может длиться десятки и сотни лет, однако рассчитать их точную траекторию ученые могут всего за несколько дней. К томе же, все по-настоящему крупные астероиды хорошо отслеживаются множеством обсерваторий, подчеркнул эксперт.

Ученый добавил, что сейчас большую опасность для Земли представляют небольшие тела, которые движутся по направлению от Солнца и заранее заметить их может быть трудно. Таким был, например, Челябинский метеорит размером около 20 метров.

Ранее стало известно о приближении к Земле 137-метрового астероида с кодовым названием 2023 OQ. Он пролетел на расстоянии 7,5 млн км от Земли, что в 10 раз дальше, чем до Луны.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует.