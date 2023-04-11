Ученый объяснил, как мытье машины на даче вредит природе Академик РАН Рахманин: мытье машины на даче несет в почву тяжелые металлы и нефтепродукты

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Согласно нововведениям в КоАП РФ, за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ теперь можно получить штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а если при этом было допущено загрязнение почвы, то сумма взыскания увеличится до 10 тысяч рублей. Доктор медицинских наук, академик РАН, специалист по качеству воды Юрий Рахманин объяснил СМИ, что мытье машины на даче может загрязнить почву тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Если машина эксплуатировалась в районах промышленного производства, где могут быть тяжелые металлы и нефтепродукты — естественно, резина соберет на себя это как сорбент, и смыто это будет на территории дачи, — подчеркнул ученый.

По его словам, обычная дорожная грязь также ничего полезного не несет. Кроме того, загрязнят почву и тяжелые металлы из тормозных колодок.

В одном Петербурге образуются тысячи тонн загрязнений от шин, тормозных колодок и асфальта. Если мыть машину в дачных условиях, то нужно мыть на асфальтированной площадке. Загрязнение будет распространятся, но эта зона не широкая, — отметил Рахманин.

Ученый порекомендовал мыть автомобиль на мойках и в специализированных местах, где сточные воды собираются и очищаются.

При этом наказание за отсутствие документов на авто может смягчиться. Соответствующий законопроект предложила рассмотреть в Госдуме ЛДПР. Задерживать автомобиль предлагается только в том случае, если транспортное средство числится в угоне.