Ученый назвал самые сейсмоактивные регионы России Физик Татевосян назвал Курилы и Камчатку наиболее сейсмоактивными регионами России

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Вулкан Карымский, Камчатка

Курильские острова и Камчатка являются наиболее сейсмоактивными регионами России, рассказал Lenta.ru заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян. По его словам, это объясняется тем, что они входят в так называемое Тихоокеанское кольцо.

Ученый добавил, что в меньшей степени землетрясениям подвержены Алтай и Байкальская рифтовая зона. В то же время сейсмическая активность на их территории не связана с мировой обстановкой.

Все основные сейсмоактивные регионы проявляют стабильно высокий уровень активности, и существенных изменений в пространственном распределении землетрясений по планете после землетрясения в Турции не произошло, — сказал Татевосян.

Физик добавил, что землетрясения могут начаться в центральной части России, однако это произойдет через миллионы лет. По его словам, существует понятие «эволюция Земли», согласно которому пространственное распределение землетрясений может меняться в зависимости от баланса скорости возникновения и разрушения земной коры.

Ученый отметил, что сейчас не существует приборов, способных предоставлять достаточно достоверные прогнозы землетрясений, а защиту от сейсмологических явлений обеспечивает качество строительства.

8 и 9 марта у берегов Камчатского края произошло в общей сложности 13 землетрясений. По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, последний толчок магнитудой 3,7 был зафиксирован в 185 км от Петропавловска-Камчатского в 07:18 (22:18 8 марта по московскому времени). Самые мощные толчки в период с утра 8 марта по утро 9 марта произошли в 16:10 и в 02:06 по местному времени, их магнитуда составила 5,2.