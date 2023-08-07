Ученый назвал реки, которым грозит обмеление Ученый Данилов-Данильян предупредил об обмелении Дона

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ростов-на-Дону

Дону грозит обмеление из-за естественных процессов — падение водности реки происходит последние 30 лет, предупредил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», ученый уточнил, что весь бассейн Дона находится в зоне сухих степей, где мало осадков. Что касается Волги, она непроходима для тяжелогрузов в маловодный сезон.

Волга для таких судов непроходима в маловодный сезон. Конечно, в высшей степени неудобно и неэффективно, если река проходима в какие-то месяцы, но не всегда. Какие-то пропуски судов можно устраивать с помощью шлюзовых систем, но скапливается огромная очередь, и толку от этого мало, — пояснил эксперт.

По словам ученого, необходимо принимать меры и создавать гидротехнические сооружения. Он отметил, что профессиональные гидрологи выступают за строительство низконапорной плотины в Нижнем Новгороде, но против этого высказывается общественность. Альтернативные проекты в условиях обмеления не подходят, пояснил Данилов-Данильян.

Он подчеркнул, что обмеление рек может сильно повлиять на судоходство. По его словам, основные проблемы могут возникнуть с Доном. Там реализуют проект по сооружению Багаевского гидроузла, но сами ученые называют его неоднозначным. Также трудности могут возникнуть на Волге: в некоторые годы осадков меньше и уровень воды падает. Судоходство может быть затруднено в районе реки Урал — она маловодна для своей длины.

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