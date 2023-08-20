Ученый назвал дату запуска проекта «Луна-26» Ученый Эйсмонт: проект «Луна-26» будет готов к 2027 году

Фото: Роскосмос

Роскосмос продолжит работы по исследованию поверхности естественного спутника Земли в рамках проекта «Луна-26», который реализуют к 2027 году, сообщил NEWS.ru ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, миссия будет проводиться без посадки. Новый аппарат будет заниматься картографированием.

Сейчас по плану проект «Луна-26» — 2027 год. Это более безопасная миссия, там нет посадки на орбите спутника. Будет аппарат, который займется претензионным картографированием Луны, — рассказал ученый.

Он также отметил, что эксперты установят причины провала миссии «Луна-25» и учтут ошибки в своей дальнейшей деятельности.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что уже 21 августа станция достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.