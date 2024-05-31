Ученый ИЗМИРАН предупредил о магнитных бурях из-за пятна на Солнце Ученый Абунин: пятно на Солнце может снова стать причиной магнитных бурь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обнаруженное на Солнце гигантское пятно может привести к повторению сильных магнитных бурь на Земле, зафиксированных в начале мая, заявил в беседе с KP.RU руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин. Ученый добавил, что пик активности явления может прийтись на предстоящие выходные.

Поскольку пятно уже породило несколько вспышек класса Х, мы ждем от него веселья и продолжения шоу. Если бы это пятно было заурядным, такого не наблюдалось бы, — уточнил Абунин.

Он также добавил, что специалистам удастся получить больше информации, когда пятно развернется в сторону планеты. Магнитные бури ранее проявили себя в первой половине мая. Они были признаны самыми сильными с 2003 года, так как по всей Земле наблюдались отключения электричества, а также сбои в GPS.

Сервис my-calend ранее допустил возможность, что 31 мая может быть возмущение геомагнитного поля силой 6 баллов. Людям посоветовали избегать физической активности, а также отказаться от употребления алкогольных напитков и переедания. Бури представляют особую опасность для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением.