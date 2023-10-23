Ученые выявили пользу средиземноморской диеты в борьбе со стрессом Доктор Ян-Ю Лю: средиземноморская диета смягчает стрессовый синдром у женщин

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Эмоциональный фон человека во многом зависит от его рациона питания, который формирует микробиом кишечника, пишет KP.RU со ссылкой на результаты исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения. Один из авторов научной работы, сотрудник отделения сетевой медицины Ченнинга доктор Ян-Ю Лю рассказал, что определенные диеты, в частности, средиземноморская, могут существенно облегчить переживание стресса.

По словам специалиста, исследование посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) проводилось на основании данных 191 женщины. В результате выяснилось, что участницы, которые соблюдали средиземноморскую диету, употребляя больше овощей и фруктов, а также рыбы и мяса птицы, испытывали меньше признаков ПТСР, чем те, кто питался иначе. При этом повышению симптомов ПТСР способствовало потребление красного и обработанного мяса.

Существует очень интригующая взаимосвязь между микробиомом кишечника человека и мозгом. В ходе нашего исследования мы узнали, как такие факторы, как диета, связаны с симптомами посттравматического стрессового расстройства, — подчеркнул ученый.

Как напоминает издание, ПТСР — это расстройство психического здоровья, основанное на страхе. Оно может проявляться и прогрессировать у людей, переживших тревожную и опасную ситуацию, например, психическую травму, смерть близкого, угрозу собственной жизни или насилие.

По словам ученых, в ходе дальнейших исследований будет установлено, насколько средиземноморская диета может применяться в качестве метода терапии ПТСР.

Ранее российский диетолог Наталья Павлюк также посоветовала придерживаться средиземноморской диеты в целях борьбы со стрессом. Врач порекомендовала добавлять в рацион овощи, фрукты, ягоды и орехи.