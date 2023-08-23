Ученые выявили новый фактор развития закупорки сосудов Российские ученые доказали связь аритмии с развитием атеросклероза

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Изменения артериального давления при наличии аритмии в сосудах являются дополнительным фактором риска развития атеросклероза, пишет «Газета.Ru». Такое открытие сделали ученые Самарского государственного медицинского университета в сотрудничестве с инженерами Самарского национального исследовательского университета.

Как пояснила директор Международного научно-образовательного центра кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова, медики изучили гемодинамику артериальных сосудов при правильном сердечном ритме и аритмиях и выяснили, что нарушения сердечного ритма могут способствовать прогрессированию атеросклероза магистральных артерий.

Мы провели клиническую часть работы и получили определенные закономерности — шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Однако нам нужно было эти данные доказать. <...> Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза, — рассказала Германова.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина предупредила, что самым вредным мясом для здоровья пожилых является говядина с большим количеством жира. Специалист пояснила, что животные жиры превращаются в липопротеиды, которые оседают на стенках сосудов. Это особенно опасно при атеросклерозе.