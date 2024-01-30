Ученые выявили новую причину болезни Альцгеймера Nature Medicine: болезнь Альцгеймера могла передаваться с гормоном роста

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Болезнь Альцгеймера могла передаваться людям, которые ранее получали гормон роста человека, пишет научный журнал Nature Medicine со ссылкой на результаты исследования Университетского колледжа Лондона. Этот метод лечения запрещен с 1985 года.

Как пишет издание, ученые исследовали данные восьми пациентов, которые получали гормон роста из тел умерших. У пяти из пациентов были выявлены симптомы, соответствующие раннему этапу болезни Альцгеймера. У троих диагноз подтвердился.

Ведущий автор исследования профессор Джон Коллиндж рассказал The Financial Times, что также были установлены определенные параллели между развитием болезни Альцгеймера и неизлечимой болезни Крейтцфельда — Якоба (БКЯ). Нарушения в мозге у пациентов с этими заболеваниями в ряде случаев спровоцированы белками-прионами, попадающими в организм вместе с вводимыми гормонами роста.

Наши результаты показывают, что болезнь Альцгеймера и некоторые другие неврологические заболевания имеют сходные с БКЯ процессы. Это может быть важно для понимания и лечения болезни Альцгеймера в будущем, — подчеркнул Коллиндж.

Ранее эксперты Эксетерского университета в Великобритании пришли к выводу, что люди, которые увлекаются игрой на музыкальных инструментах даже в качестве хобби, меньше подвержены риску возникновения деменции в старости. При этом наиболее эффективной с точки зрения тренировки мозга является игра на клавишных.