Ученые выяснили, в каком возрасте у россиян наступает старость РАН: россияне начинают считать себя старыми в 70,7 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России начинают считать себя старыми, в среднем, в 70,7 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование ученых МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Опрос проводился среди 1,2 тысячи россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны. Участников исследования спрашивали, в каком возрасте наступает старость, уточняя затем этот рубеж отдельно для мужчин и женщин.

Согласно полученным результатам, россияне полагают, что старость наступает у мужчин, в среднем, в 69,4 года, а у женщин в 68 лет. При этом респондентки отодвигали наступление старости до 71,8 года, в то время как мужчины называли цифру 69,3 года. Также выяснилось, что молодые люди ожидают прихода старости раньше, чем более зрелые участники исследования. По мнению 18–29-летних респондентов, она наступает в 65,8 года. Для опрошенных в возрасте 60+ этот показатель составляет 74,4 года.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ) в качестве границ пожилого возраста указывает интервал от 60 до 74 лет, после которого следует старческий возраст и «долголетие». ООН считает возрастом наступления старости 65 лет. В России, по данным Росстата, на начало 2023 года доля населения от 65 лет и старше составляла 16,5% от численности всех граждан. При этом ООН считает население страны старым, если доля людей, соответствующих данному показателю, превышает 7%.

Средняя продолжительность жизни у женщин в России составляет 77,8 года, у мужчин 67,5 года. На 1 января 2023 года среди населения РФ от 65 лет и старше доля женщин составляла 65,4%, а в возрасте от 85 лет и старше — 76,9%.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году число пенсионеров вырастет на 1,13 млн, а за 2024 год — еще на 569 тысяч. Эта тенденция ожидается впервые с начала пенсионной реформы — в том числе за счет жителей новых регионов. Таким образом, число граждан, получающих пенсии через СФР, вырастет с 41,78 миллиона до 43,47 миллиона человек. Этот показатель последний раз фиксировался в 2019 году, когда стартовала пенсионная реформа. Большинство из 1,13 млн новых пенсионеров в 2023 году (1,05 млн человек) станут получать страховые пенсии.