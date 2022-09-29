Ученые выяснили особую пользу лука для диабетиков Американские ученые выяснили, что лук способен существенно снижать уровень глюкозы в крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские ученые выяснили, что лук при приеме с метформином, который является основным препаратом при лечении сахарного диабета второго типа, способен значительно снизить уровень сахара в крови, сообщает LIVE24. Кроме того, лук способен снижать высокий уровень холестерина, который увеличивает риск развития болезней сердца.

Эффективность лука в снижении уровня сахара в крови доказал эксперимент, проведенный на крысах с диабетом. Результаты исследования были представлены на 97-м ежегодном собрании Эндокринологического общества в Сан-Диего. Эксперимент доказал, что при дозе экстракта лука в 400 и 600 мг уровень сахара в крови у грызунов снизился на 50% и 35% соответственно. Пока исследователи не могут описать точный механизм, почему этот овощ действует подобным образом на организм.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа. Специалист отметил, что причина кроется в высоком гликемическом индексе, то есть для усвоения картофеля организму нужен инсулин, который у диабетиков не вырабатывается.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что киноа является очень ценным для организма продуктом, так как содержит много белка, калия, кальция, клетчатки, а также большое количество фосфора. Эксперт также отметила, что продукт не содержит глютен и имеет низкий гликемический индекс. Врач утверждает, что единственный минус киноа — его высокая цена, ведь крупу не производят в России.