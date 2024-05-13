Ученые выяснили, какой «рыбный» ген влияет на психические расстройства Science Daily: ученые объяснили последствия активности «рыбного» гена для людей

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Ученые Базельского университета выяснили, что любопытное поведение влияет на вероятность выживания животных. Согласно результатам исследования, представленным Science Daily, такие особи могут обитать в разных местах своей среды, в отличие от более осторожных.

Цихлиды африканского озера Танганьика демонстрируют необычайное разнообразие с точки зрения формы, питания, среды обитания и окраски. Это позволяет им занимать различные экологические ниши и, следовательно, меньше конкурировать друг с другом, — говорится в публикации.

В то же время особи подвергаются большему риску быть съеденными или обнаруженными при излишнем любопытстве. В результате исследований выяснилось, что генетический вариант, расположенный в непосредственной близости от гена cacng5b, проявляет активность в мозге. Ученые объяснили, какими последствиями это может грозить человеку.

Такая «рыбная» версия гена встречается и у других позвоночных. У людей это связано с психическими заболеваниями, шизофренией и биполярными расстройствами, которые, в свою очередь, могут коррелировать с другими расстройствами личности, пришли к выводу исследователи.

Ранее ученые назвали фактор, который влияет на легкость похудения. Выяснилось, что люди с большими жировыми клетками больше склонны терять килограммы, чем обладатели маленьких.