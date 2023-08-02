Ученые выяснили, как снизить риск рака за четыре минуты в день JAMA Oncology: интенсивная нагрузка снижает риск некоторых видов рака на 32%

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Исследователи из Сиднейского университета обнаружили, что всего 4,5 минуты активной физической деятельности в день могут уменьшить вероятность развития определенных форм рака на 32%, пишет журнал JAMA Oncology. В ходе эксперимента участвовало свыше 22 398 человек, которые в течение недели использовали устройства для мониторинга их ежедневной активности, при этом не занимаясь специальными тренировками.

Средний возраст участников составлял 62 года. Спустя семь лет исследователи изучили уровень заболеваемости раком среди участников с различным уровнем активности. Аналитические данные показали, что всего несколько минут интенсивной физической деятельности во время выполнения ежедневных задач уменьшили общий риск заболевания раком на 18%, а вероятность развития форм рака, ассоциированных с недостаточной активностью, снизилась на 32%. Прежние исследования выявили, что люди, не занимающиеся спортом, имеют более высокий риск развития рака груди, эндометрия и толстого кишечника.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что симптомы рака брюшной полости выражаются на поздних стадиях. По его словам, к таким симптомам относятся постоянное вздутие живота, потеря аппетита, тошнота, регулярные запоры или диарея, а также частые боли в животе.