Ученые выяснили, чем опасен алкоголь перед сном Sleep: прием алкоголя на ночь негативно влияет на качество сна

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Специалисты Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley установили связь между приемом алкоголя на ночь и качеством сна. По данным ученых, спиртные напитки сокращают быструю фазу сна, что может спровоцировать проблемы с памятью и остротой ума. Результаты исследования опубликовал журнал Sleep.

Употребление алкоголя перед сном существенно влияет на структуру сна, включая изменения скорости накопления медленноволнового сна и фазы быстрого сна. Мы показываем, что алкоголь нарушает нормальную архитектуру сна, приводя к значительному снижению фазы быстрого сна, — выяснили ученые.

Быстрая фаза занимает около 20% от всего ночного сна. При нехватке этой фазы у человека появляются когнитивные расстройства.

Ученые собрали группу из 30 взрослых добровольцев, которых разделили на две группы: первые употребляли за час до сна один алкогольный напиток, вторые — нет. Итоги показали, что люди из первой группы могли быстрее заснуть, но качество их сна упало из-за сокращения быстрой фазы.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предупредил, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Он отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.

Умнов подчеркнул, что водка провоцирует развитие панкреатита, при котором постепенно отмирают ткани поджелудочной железы. Врач напомнил, что нарушения в работе данного органа повышают риск развития сахарного диабета.