В России разработали аналог самого дорогого в мире лекарства Ученые ФМБА разработали аналог «Золгенсмы» от спинальной мышечной атрофии

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Ученые из Федерального медико-биологического агентства разработали прототип аналога препарата «Золгенсма» — самого дорогого в мире лекарства, использующегося для лечения спинальной мышечной атрофии, заявил глава ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Всеволод Белоусов. По его словам, в ближайшее время могут начать клинические исследования препарата, однако все зависит от его позиционирования, передает ТАСС.

Скажем так — у нас есть в виде прототипа, то есть у нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем, — подчеркнул Белоусов.

Он рассказал, что по своей биологической структуре разработанный российский препарат почти ничем не отличается от «Золгенсмы».

Ранее сообщалось, что российский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии может появиться на рынке в 2025–2026 годах. Он станет отечественным аналогом самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», одна доза которого стоит более $2 млн. Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев также отметил, что поставки из-за границы лекарств для лечения редких заболеваний у детей продолжаются и никто не станет их останавливать.