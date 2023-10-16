Ученые узнали меню неандертальцев, но секретом остался способ добычи огня PLOS One: неандертальцы умели разводить огонь и готовили на нем пищу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Лиссабона доказали, что неандертальцы не просто умели намеренно разводить огонь, но и готовили на нем пищу, пишет журнал PLOS One. Этот факт приближает по интеллекту древний вид человека к Homo Sapiens.

К своему открытию археологи пришли после исследования стоянки Грута-де-Оливейра, которую населяли неандертальцы между 100 и 70 тысячами лет назад на территории современной центральной Португалии. На раскопе площадью около 30 квадратных метров и глубиной шесть метров археологи обнаружили около 10 очагов на разных уровнях.

Неандертальские кострища представляют собой конструкции округлой формы, а внутри ученые нашли сгоревшую древесину, пепел, а также кости животных, например коз и оленей. В других «местах приготовления блюд» древним человеком были найдены рыбные кости, скорлупа мидий и моллюсков, а также уже пожаренных кедровых орехов.

Ученые сделали вывод, что неандертальцы питались разнообразной горячей пищей, однако, каким образом им удавалось добывать огонь для костра, пока остается загадкой.

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