Ученые установили, может ли шизофрения появиться до рождения Cell Genomics: предрасположенность к шизофрении может появиться до рождения

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Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что предрасположенность к шизофрении может появиться до рождения, пишет Cell Genomics. Исследователи пришли к выводу, что возможность мутаций формируется в человеческом организме еще до появления ребенка на свет.

Как выяснили ученые, мутация в генах может возникнуть еще на ранних стадиях беременности и может передаваться по наследству. До этих исследований ген NRXN1, отвечающий за передачу сигналов между клетками мозга, уже связывали с наследственной формой шизофрении.

Исследователи также обнаружили, что ген ABCB11, кодирующий белок печени, способен видоизменяться в утробе матери и влиять на развитие психических нарушений. При этом пациенты с данной мутацией плохо реагируют на антипсихотические препараты. Новые открытия могут в дальнейшем существенно повлиять на диагностику психического расстройства на ранних стадиях и улучшить профилактику заболевания.

Врач-психиатр Артем Гилев ранее предупредил, что наиболее тяжелые проблемы с психикой, в том числе шизофрения и биполярное аффективное расстройство, проявляются в молодом возрасте до 30 лет. По его словам, после 40 лет первичный диагноз «шизофрения» практически не ставится.