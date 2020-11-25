Учёные связали ранние пробуждения с регулярными мигренями у школьников

https://static.news.ru/photo/eaaeaf1e-2fae-11eb-ba0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Регулярные головные боли у учащихся могут быть связаны с ранними пробуждениями, считают исследователи из Университета Сан-Франциско.

По их мнению, более позднее время начала уроков для школьников создаёт меньшую нагрузку на здоровье учащихся.

К таким выводам они пришли после того, как провели опрос более одной тысячи учащихся старших классов в США, среди которых были группы школьников, приходивших в школу к 08:00 утра, и классы, у которых учёба начиналась на полчаса позже, пишет «Ридус».

Среди учащихся, у которых день начинался в 07:11 и которые приезжали в школу к 08:30, случаи регулярной головной боли в среднем за месяц случались на два дня реже, чем у тех, кто просыпался в 06:25, чтобы успеть на учёбу к 08:00.

Учёные планируют продолжить исследования, и если удастся однозначно доказать пользу от более поздних пробуждений, эксперты будут рекомендовать школам пересмотреть своё расписание.

Если наши выводы подтвердятся в будущих исследованиях, переход на более позднее время начала обучения в средней школе станет неизбежным. Это может привести к значительному сокращению дней с мигренью у тысяч подростков, а также к уменьшению пропущенных из-за головной боли дней в школе, — говорит ведущий автор исследования Эми Гельфанд.

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