Ученые сообщили об опасности наушников для детей Ученые Мичиганского университета: наушники подвергают детей интенсивному шуму

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Наушники-вкладыши подвергают детей более интенсивному шуму и могут быть опасны для здоровья, предупредили ученые из Мичиганского университета. В ходе исследования они выяснили, что каждый шестой родитель разрешает ребенку слушать музыку таким способом не менее двух часов в день, пишет KP.RU. Один из авторов исследования, врач-педиатр Сьюзан Вулфорд, отметила, что наушники становятся все более популярными среди детей младшего возраста.

Наушники-вкладыши становятся все более популярными и распространенными среди детей младшего возраста, регулярно подвергая их более интенсивному шуму, — заявила Вулфорд.

Половина родителей, участвовавших в исследовании, признались, что наушники помогают им развлечь ребенка. Чаще всего их используют дома, в школе и в машине. Почти 10% детей ходят в наушниках по улице и даже ложатся в них спать. Вулфорд уточнила, что больше других воздействию наушников подвержены дети от пяти до восьми лет, потому что их система слуха еще не сформировалась. Регулярные громкие звуки также негативно влияют на сон, общий уровень стресса и кровяное давление.

Отоларинголог Шагабутдин Мусаев ранее предупредил, что самыми вредными звуками для слуха являются шум от автомобильного транспорта, строительных работ, особенно отбойного молотка, а также взрывы петард и салютов. Он отметил, что дискомфорт также вызывают звуки от близко расположенных аэропортов.