Ученые решили разработать детектор лжи для телефона IT-эксперт Журавлев: ученые ищут возможность внедрить детектор лжи в телефон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые занимаются поиском способа внедрить детектор лжи в мобильное устройство, рассказал IT-эксперт Сергей Журавлев. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что создание надежного приложения требует усилий — разработчики не могут основываться только на анализе психофизиологических показателей, таких как пульс и дыхание.

Подобные разработки действительно ведутся, но стоит отметить, что создание надежного приложения для распознавания лжи требует не только высокой точности в анализе психофизиологических показателей, таких как пульс и дыхание, но и учета множества факторов, влияющих на поведение человека, — пояснил Журавлев.

По словам эксперта, задача детектора в телефоне — реализовать функцию без использования дополнительных технических средств, чтобы приложение действительно было полезным и удобным. Программист подчеркнул, что для этого нужно найти новые подходы к распознаванию лжи. Сейчас детекторы могут использоваться только стационарно из-за необходимости замерять пульс. Журавлев уверен, что развитие нейросетей позволит создать более точные модели для анализа поведения человека.

Эксперт заключил, что для детектора лжи потребуются большие базы данных. Он напомнил, что разработчикам также нужно решить правовые вопросы об использовании приложения.

Приложение, позволяющее оплачивать покупки в Турции, ранее появилось в магазинах AppStore и Google Play. С помощью сервиса россияне могут выпустить виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, с которой можно снимать деньги в банкомате.