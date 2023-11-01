Ученые разработали новый метод лечения рака крови с помощью таблеток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа ученых из Австралии, Германии и ряда других стран мира разработала новый метод лечения лейкемии, сообщает издание Nature Cancer. По мнению исследователей, вылечить рак крови можно с помощью ингибиторов теломеразы. Разработанный учеными препарат уже продемонстрировал свою эффективность в лабораторных условиях.

Новый класс медицинских препаратов изучается уже 20 лет, отмечают специалисты. За это время им удалось доказать, что они позволяют уничтожать раковые клетки лейкемии, вызывая особый тип клеточной гибели — ферроптоз. Это явление было открыто научным сообществом недавно. Согласно тексту научной статьи, ингибиторы теломеразы проникают в лейкозную клетку, после чего начинают взаимодействовать с двумя ферментами, отвечающими за метаболизм жирных кислот. Это приводит к разрыву клеточной мембраны и гибели клетки.

По мнению авторов исследования, их методика полезна для пациентов, для которых традиционные методы лечения неэффективны. Также предполагается, что ингибиторы теломеразы окажутся полезными против других видов онкологических заболеваний. Ученые намерены продолжить исследования свойств данных препаратов.

Врач-онколог Антон Елкин ранее рассказал, какие обследования могут помочь выявить рак на ранней стадии. Он рекомендует россиянам сделать скрининг грудной клетки и желудочно-кишечного тракта. Женщинам врач советует проверить молочные железы.