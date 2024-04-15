Стало известно, почему грустная музыка доставляет удовольствие Профессор Шуберт: грустная музыка помогает справиться с негативными эмоциями

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Грустная музыка приносит удовольствие и помогает справиться с негативными эмоциями, показало исследование, опубликованное в журнале Plos One, проведенное профессором Эмери Шубертом из Школы искусств и медиа в Австралии. Участники эксперимента выбирали свои любимые минорные композиции и затем убирали из них грустные элементы. Большинство опрошенных, а именно 82%, отметили, что отсутствие печальной составляющей уменьшило их удовольствие от музыки.

Кроме того, многие участники отметили, что прослушивание грустных произведений помогает им справиться с подавленным настроением.

Шуберт объяснил полученные результаты тем, что грусть в музыке не вызывает таких же негативных эмоций, как в повседневной жизни. В случае с музыкальными произведениями грусть воспринимается положительно. Музыка позволяет пережить сильные эмоции в безопасной обстановке, что помогает облегчить их.

Ранее отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что засыпание в наушниках может вызвать такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость — снижение слуха вплоть до полной глухоты. По его словам, слушать музыку в наушниках стоит не более часа в день на средней громкости, чтобы не навредить органам слуха.