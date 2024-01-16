Ученые рассказали о пользе веры в призраков и загробную жизнь Вера в призраков и загробную жизнь может уменьшить страх смерти

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Вера в призраков, загробную жизнь и потусторонние явления может принести пользу, считает руководитель исследовательского отдела аномальной психологии Голдсмитского университета Лондона Крис Френч, сообщает Daily Star. По мнению специалиста, люди с подобными убеждениями меньше боятся смерти.

Идея о том, что, возможно, у нас есть немного больше контроля над своей жизнью, даже если это чувство иногда неуловимо, может быть полезно с точки зрения психологии. <...> Наиболее очевидным является то, что любые доказательства жизни после смерти могут уменьшить страх смерти, — сказал Френч.

Он отметил, что большинство людей боятся собственной смерти или смерти своих близких. Однако, считает Френч, эта тревожная мысль может переноситься легче на фоне любых сведений о возможном существовании жизни после смерти.

Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова рассказала о новом способе борьбы с болезнью Паркинсона. По словам специалиста, развитие заболевания можно остановить на раннем этапе, если оказывать воздействие на определенные процессы в головном мозге, тем самым снимая воспаление. Данный подход был обнаружен в ходе экспериментов на мышах.