Ученые рассказали о биомаркерах долголетия в анализе крови The Telegraph: в Швеции установили связь между биомаркерами крови и долголетием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шведские ученые выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови, пишет The Telegraph. К такому выводу специалисты пришли спустя 35 лет исследований, взяв анализы у 44 тысяч человек.

Добровольцами выступали люди в возрасте 64 лет и старше. Среди них у долгожителей выявили более низкие показатели сахара, креатинина и мочевой кислоты. Ученые установили, что креатинин отражается на функции почек, а сахар и холестерин — на процессах метаболизма в организме.

Эксперты сделали вывод, что для долгой и здоровой жизни важно контролировать уровень сахара в крови, вывести из организма избыток мочевой кислоты, поддерживать достаточное содержание железа и снизить уровень ферментов печени.

Ранее врач-нейрокинезиолог Нара Совкова напомнила, что полноценный сон по семь-восемь часов поддержит нормальную работу гормональной системы, сердца, мозга и других внутренних органов. Кроме того, движение и правильное питание являются основными способами для человека продлить свою жизнь. Специалист также обратила внимание, что важно обучение, которое держит мозг в тонусе. Это освоение новых навыков, информации с помощью книг, мастер-классов, увлечений, путешествий, посещения театров и музеев — все это запускает новые нейронные связи и может стать полезной подпиткой для мозга.