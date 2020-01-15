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Режим холодной и быстрой стирки не только идеально подходит для большинства видов тканей и позволяет одежде дольше сохранять свой внешний вид. Он имеет и целый ряд других преимуществ, заявила команда британских учёных.

Исследователи протестировали различные режимы бытовых стиральных машин. В качестве моющего средства использовали стиральный порошок с биологическими добавками, а в качестве объектов исследования — обычное грязное бельё, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты эксперимента, опубликованные в журнале Dyes and Pigments.

Из них следует, что при холодной и быстрой стирке в сточной воде оказалось вдвое меньше пластиковых и хлопковых микрочастиц и волокон, существенно меньше красителя, чем при режиме длительной стирки в горячей воде. Результат отстирывания отличался, но несущественно.

Количество микроволокон, образующихся при стирке, это среди прочего косвенный показатель повреждения одежды. Таким образом, минимальная температура и снижение оборотов могут значительно продлить срок её службы и сохранить внешний вид.

Кроме того, такой режим позволяет экономить воду и электроэнергию, отметили экспериментаторы.

В качестве альтернативного решения в случае, когда одежда требует длительной стирки в горячей воде, авторы предложили использовать специальные мешки для этой процедуры.

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