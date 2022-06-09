Ученые рассказали, как определить болезнь Паркинсона до ее появления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи из Бирмингемского университета пришли к выводу, что мужчины пожилого возраста, которым снятся кошмары, могут страдать болезнью Паркинсона. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал The Lancet.

По мнению ученых, яркие и пугающие сны являются следствием повреждения частей мозга, отвечающих за эмоции в этом состоянии. Это один из наиболее явных признаков болезни Паркинсона.

В исследовании которое длилось около 12 лет, приняло участие более 3 800 пожилых мужчин. Те, кому хотя бы раз в неделю снились кошмары, в три раза чаще страдали от заболевания.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день не существует ни одного убедительного теста, который смог бы обнаружить болезнь Паркинсона. Именно поэтому обследование начинается с того момента, когда у больного проявляется дрожание тела и скованность мышц.

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