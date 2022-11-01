Ученые раскрыли связь кошмарных снов с поеданием сыра NIH: поедание сыра перед сном способно спровоцировать кошмары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поедание сыра незадолго до сна способно спровоцировать кошмары, передает LIVE 24 со ссылкой на NIH. О таком эффекте рассказали участники эксперимента, проведенного Британским советом по сырам. В рамках исследования добровольцы должны были съедать 20 граммов сыра перед сном. В результате две трети испытуемых признались, что видели во сне что-то жуткое. При этом исследователи установили, что сюжет снов изменялся в зависимости от сорта сыра, съеденного перед сном.

Те, кто перед сном ел сыр с плесенью, видели более яркие и цветные сны, а выбравшим сыр чеддер чаще снились знаменитости, пишет издание. При этом поедание английского сыра лестер провоцировало у людей ностальгические сны, сообщили исследователи. Они установили, что поедание сыра влияет на сон из-за содержания в нем аминокислоты триптофана. Ученые отметили, что ее потребление способно увеличить проводимое во сне время.

Наш организм преобразовывает триптофан в серотонин. Это нейротрансмиттер, регулирующий поведение человека и его общее настроение. <...> Данный нейромедиатор с яркостью снов никак не был связан, но <...> есть основания полагать, что люди, принимающие препараты, которые повышают уровень серотонина, сны видят чаще, чем их сверстники, — пояснили ученые.

Ранее психолог Татьяна Шантур рассказала, что ночные кошмары часто являются следствием серьезных проблем с ментальным здоровьем, например, депрессии. Она отметила, что регулярные жуткие сновидения негативно сказываются на здоровье, истощают психику, из-за нервного перенапряжения человек не высыпается и наутро просыпается уставшим и апатичным.