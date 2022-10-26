Ученые раскрыли россиянам секрет успешности Ученые выяснили, что для успешности недостаточно быть умным, нужна самодисциплина

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Успешность человека в жизни зависит не от уровня интеллектуального развития, которым он обладает, а от его самодисциплины или саморегуляции. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик Российской академии образования, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных Александр Веракса, сообщает «Газета.ru». Он рассказал о результатах многочисленных исследований учёных, которые являются доказательством данной теории.

Интеллект — это, конечно, важно. Но гораздо важнее, насколько мы можем управлять тем ресурсом, который у нас есть. Я бы сказал, что для достижения успеха в жизни умным быть недостаточно, — пояснил Веракса.

По его словам, способность человека к саморегуляции представляет собой умение правильно расставить приоритеты и применить ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на конкретные изменения.

Веракса отметил, что было проведено довольно много исследований ученых, результаты которых свидетельствуют о том, что люди даже с высоким интеллектом, к сожалению, не всегда социально успешны.

По данным опроса об успешности и успешных людях, опубликованного в мае на сайте ВЦИОМ, 67% россиян считают себя успешными людьми, тогда как противоположного мнения придерживаются 24%. Чаще всего успешными себя называют россияне в возрасте 25–34 лет: их насчитывается 78%.

Кроме того, успешными себя считают 70% людей в возрасте 18–24 лет и 72% тех, кому исполнилось 35–44 года. Менее успешными считают себя люди от 45 лет и старше (45–59 лет — 59%, 60 лет и старше — 61%). Среди 45—59-летних число неуспешных составляет 31%, что может быть связано с «кризисом предпенсионного возраста», когда люди теряют уверенность в себе и своём будущем.