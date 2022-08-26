Ученые раскрыли, что снижает риск ранней смерти у пожилых Ученые США: регулярные пробежки снижают риск гибели от рака на 19% в пожилом возрасте

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Любой вид физической активности снижает риск ранней смерти у пожилых, выяснили ученые из Национального института рака в США. Согласно результатам исследования, люди, регулярно занимавшиеся спортом, имели риск смерти от любых причин и заболеваний на 13% ниже, пишет Live 24.

Исследователи отметили, что более длительные тренировки (от 2,5 до 5 часов) сильнее продлевали жизнь. Меньшее время упражнений все равно снижало риск ранней смерти, но только на 5%.

Специалистам удалось выявить взаимосвязь между определенными видами физической активности и смертностью от конкретного заболевания. К примеру, теннисные тренировки на 27% снижают вероятность умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Люди, которые регулярно выходят на пробежку, снижают риск гибели от рака на 19%.

Для минимизации развития опасных заболеваний в пожилом возрасте, не обязательно изнурять себя длительными тренировками. Стоит добавить в свой распорядок дня езду на велосипеде, плавание в бассейне, утреннюю пробежку или вечернюю прогулку, подытожили ученые.

Врач Лариса Алексеева ранее сообщила, что однозначных секретов долголетия, которые подошли бы для всех людей, не существует, однако прожить как можно дольше поможет полноценный отдых, регулярная физическая нагрузка и правильное питание. Специалист также посоветовала добавить в рацион гречневую кашу и пить по бокалу красного вина в день.