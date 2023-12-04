В России предложили заменять часть какао на лузгу от гречки Профессор УрГЭУ Чугунова: 15% какао можно заменить на аналог из лузги от гречки

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При изготовлении какао-порошка 15% продукта можно заменить на аналог из лузги от гречки, к такому выводу пришли ученые Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Профессор, завкафедрой технологии питания Ольга Чугунова пояснила «Газете.Ru», что лузга гречихи является перспективным сырьем.

Благодаря доступности, лузга гречихи является перспективным сырьем для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Установлено, что 100 г порошка из лузги гречихи покрывают суточную потребность в пищевых волокнах на 228%, флавоноидах — на 88%, марганце — на 65%, магнии — на 57%, железе — на 500% и 277,8% для мужчин и женщин, — пояснила профессор.

Исследования показали, что 15% какао можно заменить на порошок из лузги. При этом вкус напитка не изменится. На основе математического моделирования также разработали кондитерскую глазурь и бисквит. Они содержат большое количество пищевых волокон и флавоноидов.

Ученые ТюмГУ ранее определили причины опасного для урожая дефицита меди и других микроэлементов в системе «почва — растение» в условиях Западной Сибири. Там отметили, что в пшенице, которая произрастает в регионе, содержание меди напрямую зависит от типа почвы и ее географического расположения.