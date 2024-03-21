Ученые повредили ДНК вируса ВИЧ и подарили надежду на излечение миллионам Мedicalxpress: ученые смогли «вырезать» гены ВИЧ из ДНК живых организмов

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Ученые из Нидерландов сумели извлечь часть ДНК вируса иммунодефицита человека из генома, повысив тем самым надежды на излечение ВИЧ-инфицированных, пишет портал medicalxpress. Авторы исследования использовали так называемые молекулярные ножницы и сфокусировались на участках генома вируса, которые остаются неизменными у всех известных штаммов ВИЧ. В итоге им удалось добиться излечения ВИЧ-инфицированных клеток.

Наша цель — разработать надежный и безопасный комбинаторный режим CRISPR-Cas, стремясь к инклюзивному «лекарству от ВИЧ для всех», которое сможет инактивировать различные штаммы ВИЧ в различных клеточных контекстах, — поделились ученые.

ООН ранее спрогнозировала окончание эпидемии ВИЧ к 2030 году благодаря расширению масштабов тестирования и противовирусного лечения. В свою очередь директор Фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов заявил, что избавиться от эпидемии ВИЧ и дальнейшей передачи заболевания удастся только тогда, когда все инфицированные будут знать о своем статусе и будут проходить лечение.

По словам Абдурахманова, технически такое возможно, но на практике существует большое количество факторов, которые мешают положить конец эпидемии. Эксперт отметил, что мир пока может быть не готов приложить достаточно усилий, чтобы решить проблему.

Примерное число людей с ВИЧ в России составляет 1,2 млн человек на конец 2022 года, при этом новая стратегия борьбы с вирусом, по оценке Минздрава, успешно выполняется. По данным проекта «Если быть точным», ВИЧ распространяется в РФ быстрее, чем в любой другой европейской стране.