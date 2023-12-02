Ученые подсказали, как снизить риски диабета BJSM: риски диабета может снизить быстрая ходьба от 3,2 километров в час

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстрая ходьба со скоростью от 3,2 километра в час и выше снижает риск диабета второго типа, сообщили в статье для British Journal of Sports Medicine ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета медицинских наук Семнана. По данным исследования, с помощью интенсивных прогулок можно уменьшить риск развития заболевания на 39%.

Специалисты провели 10 исследований, в которых приняли участие более 500 тысяч человек. На основании полученных результатов ученые пришли к выводу, что более высокий риск диабета у тех, кто всегда ходит прогулочным шагом (менее 3,2 километра в час). У людей, которые ходят со скоростью от 3,2 до 4,8 километра в час риск диабета снижается на 15%, от 4,8 до 6,4 километра в час — на 24%, выше 6,4 километра в час — на 39%.

Ученые отметили, что результаты исследования можно объяснить тем, что быстрая ходьба улучшает состояние кардиореспираторной системы, повышает мышечную силу и способствует снижению веса.

Ранее врач Денис Банный рассказал, что кофеин, содержащийся в кофе, способен снизить риск возникновения диабета второго типа, цирроза печени, ряда онкологических заболеваний и предотвращает образование желчнокаменной болезни. Как рассказал медик, умеренное употребление кофе, то есть не больше трех-четырех чашек в день, помогает бороться с депрессией за счет повышения выработки гормона дофамина. Кроме того, напиток снижает риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.