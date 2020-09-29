Учёные назвали особенности распространения COVID-19 в Москве и Петербурге

https://static.news.ru/photo/b8d35b62-026c-11eb-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большое количество туристов, а также работа культурно-развлекательных учреждений оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге.

Развитие эпидемии в Москве и Санкт-Петербурге отличается от остальной страны тем, что народу гораздо больше, соответственно, заболеваемость выше, — рассказал журналистам «Вечерней Москвы» доктор медицинских наук, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, что в этих городах общественная жизнь насыщеннее.

Схожего мнения придерживается иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. По его словам, после снятия ограничений большое количество людей стали посещать Северную столицу. Многие привезли инфекцию в Санкт-Петербург из регионов, поэтому заболеваемость там стала выше, чем в Москве. Иммунолог отметил, что видел большое количество людей на Невском проспекте без масок и перчаток.

Кроме того, эксперт добавил, что основным источником заражения коронавирусной инфекцией в Москве являются большие транспортные потоки, проходящие через столицу.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о суточном приросте случаев заболеваемости коронавирусом в России.

За прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели 952 399 пациентов (+6479 за сутки).