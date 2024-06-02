Ученые назвали необычную способность собак Ученые доказали способность собак распознавать эмоции и намерения человека

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Собаки с рождения могут распознавать эмоции и намерения человека, считают американские ученые, на которых ссылается Pravda.ru. По их мнению, собаки по умственным способностям превосходят даже своих ближайших родственников — волков.

Ученые провели эксперимент, собрав группы щенков и волчат. Последних растили в тесном контакте с людьми — кормили с рук, они спали в кроватях и играли с хозяевами. Щенки же оставались со своими матерями и почти не взаимодействовали с людьми.

Результаты последующих испытаний показали, что щенки приближались к незнакомым людям почти в 30 раз чаще, чем волчата. Кроме того, они охотнее шли на контакт, в то время как волчата пугались и прятались. Также ученые выяснили, что, когда волкам предлагали еду в закрытом контейнере, они старались решить задачу самостоятельно, щенки же обращались за помощью к людям — смотрели им в глаза и угадывали жесты. Исследователи пришли к выводу, что такого когнитивного механизма не было ни у одного другого животного.

Ранее ветеринары пришли к выводу, что кошка может ударить человека лапой для того, чтобы привлечь его внимание. По словам специалистов, такое поведение связано с природными охотничьими инстинктами питомцев и их потребностью в активных развлечениях.

По мнению экспертов, несмотря на кажущуюся независимость, кошки очень нуждаются в ласке и внимании, поэтому, если они чувствуют, что их игнорируют, могут привлечь внимание ударом лапы. Ученые считают, что такое поведение кошка проявляет, если ранее получала много внимания, а сейчас чувствует его нехватку.