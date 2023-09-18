Ученые нашли сбои в работе иммунитета у женщин после установки имплантов Ученые СПбГУ нашли сбой в работе иммунитета после установки грудных имплантов

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Ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) провели исследование, в ходе которого нашли у женщин с грудными имплантами сбои в работе иммунитета. Основной автор исследования, пластический хирург Валерий Золотых, подчеркнул в беседе с «Газета.Ru», что после операции может возникнуть повреждение щитовидной железы.

Мы выявили феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) — основного регулятора роста и работы щитовидной железы. Это наблюдалось только у тех пациенток, которые получали силиконовые имплантаты, а в группе операций без имплантатов такого роста не было, — пояснил пластический хирург.

Повышение уровня аутоантител к рецепторам ТТГ возникает при базедовой болезни. При этом у пациенток, поучаствовавших в исследованиях, явных симптомов этого заболевания не наблюдалось. Ученые рекомендуют женщинам перед установкой имплантов провести исследование состояния щитовидной железы, а после операции наблюдать за изменениями в организме минимум полгода. По их мнению, аутоиммунный тиреоидит и базедова болезнь являются противопоказаниями для установки имплантов.

В исследование приняли участие 106 женщин, перенесших операции на молочных железах. Часть из них установили силиконовые импланты. Забор анализов производился до вмешательства, через три месяца, полгода и через год после операций. Ученые хотят продолжить наблюдать за состоянием участниц эксперимента в течение пяти лет.

Хирург Владимир Зленко ранее рассказал, что современные методы увеличения груди и ягодиц, такие как липофилинг, позволяют добиться желаемого эффекта без опасных последствий. По его словам, это достигается благодаря отсутствию разрезов и использования инородных тел.