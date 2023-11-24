Ученые изучают влияние изоляции на иммунитет человека РАН: ученые хотят выяснить, как снижается иммунитет человека в изоляции

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые в ходе эксперимента с запертым на год экипажем SIRIUS-23 попытаются понять, как может понизиться иммунитет человека, изолированного от внешнего мира, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев. По его словам, имитация полета на Луну должна помочь выявить минимальное значение понижения иммунитета.

Мы ожидаем, что при увеличении длительности изоляции будет снижение показателей. Но при этом, скорее всего, минимизация функций, связанная с нахождением в гермообъекте, выйдет на какое-то плато и там дальше будет сохраняться. Но пока мы точно сказать не можем, поэтому проводим эксперимент, — пояснил завлабораторией.

Пономарев отметил, что предыдущие эксперименты серии SIRIUS, которые длились четыре и восемь месяцев, показали снижение функциональной активности В-клеток, продуцирующих антитела. Это означает, что при выходе из изоляции человек может легко заразиться различными заболеваниями.

Ученый считает участвующих в эксперименте шесть человек малым количеством для набора достаточной для науки статистики. Из-за этого некоторые исследования приходится повторять, уточнил Пономарев.

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