Ученые из США разработали устройство для немых на основе ИИ

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Группа специалистов Калифорнийского университета (США) разработала особое устройство, которое поможет вернуть немым людям голос, сообщает журнал Nature Communications. Оно представляет собой гибкий пластырь, который необходимо наклеить на шею. Оно превращает движения мышц в синтетическую речь. При этом авторы разработки отмечают, что устройство постоянно учится благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Новое гибкое устройство было разработано командой профессора университета Цзюнь Чена. Специалисты утверждают, что традиционные методы возврата голоса, такие как установка электроприборов для гортани или процедура пункции трахеоэзофагеальной полости, могут быть некомфортными для пациента. Гибкий пластырь же представляет собой более удобную альтернативу, так как он имеет небольшую площадь. Отмечается, что он работает от автономного источника питания. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать свое устройство, обучив искусственный интеллект большему количеству слов. Это позволит умному пластырю лучше синтезировать речь.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, какие заболевания могут вызывать потерю голоса. По ее словам, этот симптом характерен для обычного ОРЗ, а также для людей, страдающих от гастроэзофагеального рефлюкса.