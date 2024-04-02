Ученые из США обнаружили способ «омолаживания» иммунитета Nature: использование антител помогает омолодить иммунную систему человека

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Группа специалистов из Стэнфордского университета (США) разработала новый способ омолаживания иммунитета с использованием антител, сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Nature. По его данным, эти антитела снижают уровень стволовых клеток my-HSCs в организме, делающих его более уязвимым перед различными вирусами и бактериями.

Ученые утверждают, что изменения в стволовых клетках крови являются одной из основных характеристик старения иммунной системы. При этом они способны трансформироваться в клетки, служащие частью иммунитета. Это знание позволило специалистам выяснить, что ухудшение иммунитета тесно связано с ростом количества гемопоэтических стволовых клеток (my-HSC). Однако введение антител снижает их число, что повышает устойчивость организма. Авторы исследования считают, что эти антитела способны восстановить даже изношенную иммунную систему и снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее заявил, что повышенный уровень стресса может способствовать развитию рака. По его словам, это связано с тем, что стресс ухудшает работу иммунитета — основной системы защиты от появления клеток с потенциалом опухолевого роста.