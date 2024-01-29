Названа неожиданная причина развития рака простаты Ученые UNESP назвали неправильное питание матери причиной развития рака простаты

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Риск развития рака простаты зависит от того, как питалась мать пациента во время беременности, заявили ученые Государственного университета Сан-Паулу (UNESP, Бразилия). По их словам, которые приводятся в журнале Molecular and Cellular Endocrinology, на это может повлиять также недостаток белка. Он нарушает регуляцию молекулярных путей, формирующих простату.

Взаимосвязь между питанием матери и риском развития рака простаты у мужчины была обнаружена еще в 2009 году, когда вышло исследование, посвященное состоянию здоровья мужчин-евреев. По словам специалистов, у детей матерей, содержавшихся в немецких концлагерях, нередко наблюдался рак простаты, так как женщины получали недостаточное питание. Ученым из Бразилии удалось найти доказательства данной гипотезы. Выяснилось, что нехватка белка у матери может привести к неправильному формированию простаты у плода.

Мы обнаружили, что питание с низким содержанием белка на стадии эмбриона и первые два года после рождения изменяет экспрессию более 700 генов у потомства, включая ген ABCG1, который связан с раком простаты, — рассказал один из авторов исследования Луис Жюстулин.

Онколог Иван Карасев ранее предостерег россиян от чрезмерного употребления жирного мяса и консервов. По его словам, такое питание может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки.