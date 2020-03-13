https://static.news.ru/photo/6a9aae86-651f-11ea-8df3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Кемеровской области ученикам девятых классов школы № 10 города Таштагол дали задание написать сочинение на тему «Поправки в Конституцию — наше будущее».

Кроме того, им также организовали на эту тему творческий конкурс плакатов. Тем, кто откажется участвовать, учителя пообещали поставить «двойку», пишет «МБХ-Медиа».

Об этом написал на своей странице в Facebook отец одной из школьниц Вячеслав Чернов. После того как об этом стало известно в СМИ, в школе заявили, что задание для школьников было необязательным.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изучать в школе фильм «Место встречи изменить нельзя» и писать по его мотивам сочинение или изложение. По словам народного избранника, дети, увидевшие на экране Жеглова и Шарапова, начинают мыслить по-другому, писал NEWS.ru.