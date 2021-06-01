Учеников казанской гимназии наградили медалями

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Следственный комитет наградил медалями десять учеников гимназии в Казани, где произошла стрельба. Об этом сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.

Церемонией награждения прошла в онлайн-формате под руководством главы СК Александра Бастрыкина. Ученице 7 «б» класса Юстине Глебовой вручили медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага», девятерым другим школьникам — медали «За высокую гражданственность».

Ребятам пришлось столкнуться со страшной бедой. Во время уроков на школу напал вооружённый молодой человек и начал стрельбу. В этой трагедии проявились лучшие качества юных героев, которые не поддались панике и стали оказывать помощь окружающим, — подчеркнули в ведомстве.

Бастрыкин также предложил родителям школьников проявить гражданскую позицию и помочь следователям разобраться в произошедшем. Он также подчеркнул, что родители не должны платить за охрану образовательного учреждения.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу.