Ученики московской школы раскрыли подробности обрушения потолка Пострадавших после обрушения потолка учеников школы отвезли в больницу

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В московской школе №1550 обрушился потолок после того, как преподаватель открыл окно, чтобы проветрить помещение, рассказал NEWS.ru один из учеников. По его словам, при обрушении пострадали несколько учащихся, их отвезли в больницу.

Мы сидели на уроке, когда учительница открыла окно, чтобы проветрить. Сначала потолок посыпался и затем упал на одноклассников, прямо им на головы. Учительница вызвала скорую, этих ребят забрали, — рассказал ученик.

Другая ученица рассказала, что после происшествия всех детей начала выводить из классов. Сейчас, по ее словам, учебные занятия возобновили.

Мы сидели в другом кабинете на другом этаже. Потом кто-то стал говорить, что упал потолок. После этого учитель забрала нас с урока, так как она классный руководитель пострадавших детей, — рассказала учащаяся.

Руководство школы № 1550 отказалось комментировать ситуацию. Одна из сотрудниц заявила, что школа разбирается в произошедшем, но причины обрушения пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в школе № 25 Республики Адыгея на учеников третьего класса рухнул потолок во время урока литературы. Обрушение произошло на первом этаже здания. Отмечается, что дети находились на уроке, когда на них неожиданно посыпались фрагменты потолка. Один из учеников попал в больницу с ушибом плеча, остальные школьники не получили серьезных травм. Как отметили сами дети, перед обвалом в классе тряслись стены.