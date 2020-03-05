https://static.news.ru/photo/421ed550-5ede-11ea-ba20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученикам кадетской школы, расположенной в посёлке Мичуринском Рязанской области, велели называть учителей «господами». Таким же образом им придётся обращаться и к другим школьникам.

Об этом нововведении рассказал отец одного из учеников Михаил Шигаев. Мужчина считает, что такое обращение не должно входить в обиход детей и становиться чем-то обычным и приемлемым. По словам Шигаева, во времена ВОВ «господами» звали либо немецких солдат на оккупированных территориях, либо предателей. При этом отец юного кадета отметил, что к процессу обучения сына у него претензий нет.

Учительница русского языка и литературы школы Ольга Захарова объяснила правила употребления школьниками упомянутых слов. Преподавательница подчеркнула, что указанные обращения используются только для рапортов или на торжественных линейках. Слова «господин» и «госпожа» прописаны в уставе. А в урочное и внеурочное время, как подчеркнула Захарова, учащиеся используют стандартное обращение — по имени-отчеству.

Также по поводу обращений «господин» и «госпожа» с журналистами пообщался профессор кафедры социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир Звоновский. По его мнению, нововведение может стать «знаком отличия» кадетской школы.

В целом любое обращение, подчеркивающее более высокий статус учителей и учеников, повышает степени уважения к участникам этой коммуникации, — приводит слова профессора KP.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, ученик седьмого класса одной из школ Новосибирска госпитализирован после побоев. Их нанесли трое подростков, которые на год младше пострадавшего. Инцидент произошёл во время перемены.

У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга.