Ученицы раскрыли подробности скандала с раздеванием перед ЕГЭ Мизулина назвала незаконными досмотры с раздеванием перед ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале скриншоты, где ученицы воронежской школы жалуются на раздевание перед ЕГЭ. По словам школьниц, организаторы этого мероприятия даже не отвели девочек в туалет. Действия видели учителя как женского, так и мужского пола, утверждают выпускницы.

Подобные досмотры абсолютно незаконны. Это в чистом виде унижение чести и достоинства личности, запрещенное законом. Педагогические работники, в соответствии с законом об образовании, обязаны уважать честь и достоинство учеников, — подчеркнула Мизулина.

Глава ЛБИ добавила, что ждет реакции воронежской прокуратуры по сложившейся ситуации. Мизулина также потребовала показать видео со всех камер видеонаблюдения, а не те фрагменты, где местное Министерство образования не обнаружило прецедентов унижения выпускниц.

Девочки рыдали, были напуганы, — поделилась одна из учениц.

Присланные главе ЛБИ личные сообщения демонстрируют происходящее на улице перед входом в учебное заведение. По словам учениц, одну девочку заставили поднять рубашку до нижнего белья.

В Госдуме уже отреагировали на жалобы о принудительном раздевании школьниц перед ЕГЭ в Воронеже. Депутаты намерены рассмотреть соответствующий вопрос. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова допустила, что произошедшее может квалифицироваться как преступление.