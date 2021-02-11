Ученица петербургской гимназии рассказала о домогательствах учителя ОБЖ

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История с домогательствами учителя к школьнице подняла на уши всю петербургскую гимназию № 42. В учебном заведении повсюду установили камеры. Сам педагог уволился.

Ранее ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку после появления в СМИ сообщений о возможном совершении преступлений сексуального характера учителем одной из школ города. 11 февраля ряд СМИ привели свидетельство школьницы, которая жаловалась на приставания со стороны преподавателя ОБЖ. Сообщалось, что взрослые сначала не поверили девочке. Позже в Сети появилось видео, на котором некий мужчина прижимает к себе школьницу, ролик могла тайно снять сама несовершеннолетняя.

Что к девочкам пристаёт, не замечала. Были вроде какие-то шутки, что он любит молоденьких, я точно не помню. Говорят, в школе сейчас повсюду камеры. Как мне сказали, учитель уволился, — рассказала одна из школьниц телеканалу «360».

Другая ученица рассказала, что о самом учителе она не может сказать ничего плохого, он всегда был «мил и добр» с детьми. Однако она вспомнила, что одна странная история с ним всё-таки была.

Он вызывал некоторое количество детей к себе и показывал какие-либо практические занятия. Подруга рассказывала, что он мог невзначай провести по груди в действии. Хотя это очень смутная история, — вспомнила девочка.

Как сообщал NEWS.ru, обладательница олимпийского золота, греческая спортсменка София Бекатороу призналась, что во время отбора на Игры-2000 в Сиднее к ней приставал вице-президент Федерации парусного спорта Греции Аристейдис Адамопулос.