Учебник по истории от Мединского одобрили для школ

https://static.news.ru/photo/d3ee7490-8f1b-11eb-ad0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения одобрило учебники по истории под редакцией помощника президента и бывшего министра культуры Владимира Мединского, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, в ближайшее время начнётся печать учебников, их уже оправили в типографию. Первый тираж будет готов к концу апреля — началу мая, говорится на сайте РВИО.

Наш учебник одобрен Министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет, — сказал он.

Мягков отметил, что уникальность учебника заключается в проведении параллелей между российской и мировой историей.

Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и её истории с тем, что происходило в мире на различных этапах, — поделился он.

Книга содержит историческую картину с античности и до последних лет, включая ситуацию с пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпросвещения планирует отказаться от использования в школах иностранных сервисов для общения по видеосвязи. Как заявил замглавы ведомства Виктор Басюк, цифровая среда не является заменой традиционной очной формы образования, а лишь дополняет её.